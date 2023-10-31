Експрезидент США Трамп вивчив, лідером якої країни є його друг Орбан. Але забув сусідів Угорщини

"Віктор Орбан — хтось колись чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з росією", — звернувся Трамп до своїх прихильників в Айові.

**Угорщина межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією та Австрією. Спільного кордону із рф в цієї країни немає.

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Трамп розповів, як загрожував європейським країнам не захищати їх у разі нападу Росії.

«Пам'ятаю, як глава однієї країни підвівся і сказав: "Скажіть, якщо Росія атакує мою країну, вас там не буде?" Правильно, це я й маю на увазі, я не захищатиму вас і не даватиму грошей», — розповів Трамп під оплески присутніх на мітингу в штаті Айова.

Демократи заявили, що ці слова вказують на зв'язки Трампа із Кремлем.

Джерело: https://t.me/znua_live/119025

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