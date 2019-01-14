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Еле держался на ногах - патрульные задержали нетрезвого водителя
Сегодня около 10 утра на улице Гвардейцев Широнинцев-45 водитель автомобиля Деу допустил столкновение с ВАЗ 2172 и уехал с места ДТП.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, скрывшшееся с места аварии авто патрульные обнаружили на этой же улице в районе 33 дома.
Во время общения с водителем Деу патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.37 промилле.
На водителя Деу были составлены три протокола - по ст.124, ст.130 и ст. 122-4 КУоАП.
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