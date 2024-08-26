Фінський літак не зміг приземлитися в аеропорту поблизу кордону росії через GPS-перешкоди
Пасажирський літак Finnair, який прямував із Гельсінкі до фінського міста Йоенсуу, що поблизу кордону з росією, не зміг приземлитися в пункті призначення через перешкоди GPS-сигналу.
На сайті Flightradar24, що відстежує авіаперельоти, можна побачити, що літак кружляв над Йоенсуу, після чого повернувся до аеропорту Гельсінкі-Вантаа.
Також було скасовано ранковий зворотній рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.
У пресслужбі Finnair заявили, що на борту літака перебував 21 пасажир, усіх перенаправили на інший рейс.
За даними видання, джерело перешкод встановити не вдалося, проте Агентство транспорту та зв’язку Traficom у травні заявило, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть росія.
Джерело: bukvy.org