Фінський літак не зміг приземлитися в аеропорту поблизу кордону росії через GPS-перешкоди

Пасажирський літак Finnair, який прямував із Гельсінкі до фінського міста Йоенсуу, що поблизу кордону з росією, не зміг приземлитися в пункті призначення через перешкоди GPS-сигналу.

На сайті Flightradar24, що відстежує авіаперельоти, можна побачити, що літак кружляв над Йоенсуу, після чого повернувся до аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Також було скасовано ранковий зворотній рейс з Йоенсуу в Гельсінкі.

У пресслужбі Finnair заявили, що на борту літака перебував 21 пасажир, усіх перенаправили на інший рейс.

За даними видання, джерело перешкод встановити не вдалося, проте Агентство транспорту та зв’язку Traficom у травні заявило, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть росія.

Джерело: bukvy.org

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