Гибридная операция “гуманитарный груз для Киево-Печерской лавры” получила неожиданное продолжение

В России сообщили о якобы доставленном “гуманитарном” грузе в Киево-Печерскую лавру и больницы Киева.

Сегодня, российский пропагандистский ресурс “Царь Град” опубликовал новость с громким заголовком “Русские православные помогли Киево-Печерской лавре, несмотря на истерику Киева” в которой, так называемый президент генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов сообщил, что в Киево-Печерскую лавру таки была отправлена гуманитарная помощь из России.

Напомню, что когда Киево-Печерская лавра была закрыт на карантин, из-за того, что сами же священнослужители РПЦвУ стали причиной вспышки в обители коронавирусной инфекции, российские пропагандисты, на волне “гуманитарной” помощи в Италию, Венесуэлу и Сербию, решили отправить партию медикаментов и в Киев, для помощи “страждущим”, “бедствующим” и “брошенным на произвол судьбы” монахам.

Честно говоря, факт отправки гуманитарной помощи в Киево-Печерскую лавру из России звучит крайне сомнительно. И вот почему.

Во-первых, ещё в апреле этот гибридный акт “помощи” был, отвергнут на самом высоком уровне. Именно поэтому Сергей Гаврилов регулярно в своих гневных речах вспоминает недобрым словом экс-президента Украины Петра Порошенко, якобы и стоявшего за запретом отправки гуманитарной помощи священнослужителям РПЦвУ. Хотя, “Европейская солидарность” не является в Верховной Раде монобольшинством и решение было коллективным результатом.

Во-вторых, за окном 7 июня, и только сейчас Сергей Гаврилов заговорил о том, что гуманитарную помощь доставили в Киево-Печерскую Лавру и даже, якобы, больницы Киева. То есть, Киево-Печерская лавра, которая особо законвульсировала от коронавируса в апреле, лишь в июне, когда практически все священнослужители были излечены украинскими медиками и без всякой там “российской помощи”, получила гуманитарку?

И если это действительно так и какими-то окольными путями, два – три ящика с масками и нашатырным спиртом провезли в лавру или какую-нибудь больницу Киева, где фото и видео доказывающее факт сей “божественной помощи”? Ведь российские пропагандисты так любят фото и видеофактаж подобных акций, что сложно себе представить, отсутствие какой либо фиксации данного акта.

Ну и в третьих. Заявление Сергея Гаврилова явно выдало тот факт, что и сам же российский пропагандист вообще плохо разбирается в ситуации, которая имела место быть в Лавре. Например, он отметил, что в Киево-Печерской лавре около полусотни заболевших коронавирусом, хотя, на самом деле, их было более 150! А месяц назад он и вовсе говорил о необходимости предоставить помощь 300 священникам РПЦвУ.

Странно, но почему-то даже реальные цифры ситуации в Лавре, выглядящие куда ужаснее, чем цифры озвученные сегодня Гавриловым, не были использованы для придания пущей апокалиптичности картине событий. Объяснение тому простое, гибридные спасатели даже не вдавались в подробности по ситуации в Лавре и в данном случае, Гаврилов был не более чем информационным ретранслятором нарратива о факте доставки гуманитарной помощи.

И в этом тоже нет ничего удивительного, ведь Сергей Гаврилов это триггер реализуемых Россией операций и провокаций по дестабилизации социально-общественной обстановки в других странах.

Именно Сергей Гаврилов стал катализатором масштабных протестов в Грузии в 2019 году, спровоцировав грузинское общество выйти на улицы Тбилиси, своим посещением грузинского парламента, занятием кресла спикера и обращением на русском языке к собравшимся парламентариям. И осуществлена данная провокация была на фоне проходившей в Тбилиси 26-й сессия Межпарламентской ассамблеи православия, что позволило российским СМИ заговорить о русофобии в Грузии, замешанном на религиозных мотивах “грузинского богохульства”.

В настоящее время Сергей Гаврилов имеет непосредственное отношение и к операции по дестабилизации Черногории, посредством сторонников ретроградной Сербской православной церкви.

В любом случае, данный факт требует тщательного расследования. Ведь в определенном виде, но некий груз, выдаваемый российской пропагандой за гуманитарный, вполне мог попасть в Украину. Но, не официально, тайно, контрабандой, в кране ограниченном, небольшом количестве и тогда, когда он уже никому не нужен.

Но факт использования Россией религии для достижения целей на внешнеполитических рубежах, явно указывает на то, что в Украине сейчас разворачивается, пожалуй, самая масштабная спецоперация российского филиала ФСБ – РПЦ, за все время войны нашей страны с Россией. А потому, каждый такой гибридный случай заслуживает особо повышенного внимания и разбирательства.

Источник: uc.od.ua

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