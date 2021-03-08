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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Самолеты НАТО сорвали военные маневры России над Черным морем, утверждают ряд российских источников

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Самолеты НАТО сорвали военные маневры России над Черным морем, утверждают ряд российских источников

Ряд российских источников сообщили, что истребители НАТО сорвали учения ВВС России над водами Чёрного моря, подлетев к российским боевым самолётам на расстояние видимости «и начав их преследование».

Инцидент, как утверждается, произошёл 4 марта, при этом, мешать работе российской боевой авиации якобы начали испанские истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на авиабазе в соседней Румынии.

«Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании, базирующиеся в Румынии, 4 марта были подняты на сопровождение пары российских боевых самолётов в небе над Чёрным морем», - сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель»

Источники утверждают, что на представленном снимке продемонстрировано преследование испанскими истребителями двух российских боевых самолётов. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщается. В Москве уже угрожают «действовать более жестко в ответ на провокации НАТО».

Известно о том, что несколько дней назад авиация России действительно начала проведение военных учений над водами Чёрного моря, однако, каких-либо официальных заявлений касательно произошедшего инцидента из Москвы пока не поступало.

Командование НАТО также не дает никакой информации в связи с публикациями в России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: нато, россия

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