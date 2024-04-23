Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 87

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю, — президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Fakt.

США вже певний час веде із Польщею переговори про розміщення ядерної зброї. Дуда підкреслив, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок.

Головними причинами такого рішення він назвав те, що росія все більше мілітаризує район Кенігсберга та перемістила свою ядерну зброю до білорусі.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", — заявив Дуда.

Джерело: https://t.me/znua_live/144822

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина – 8-я в мире по расходам на оборону — SIPRI
Сегодня 08:27    41
росіяни вперто не визнають очевидні причини втрат своєї техніки
Сегодня 07:55    101
Ночью силы ПВО уничтожили 15 из 16 «шахедов», а также 2 баллистические ракеты «Искандер-М» по Харьковщине
Сегодня 07:49    121
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:46    117
Що треба негайно видалити зі смартфону в окупації — застереження від Центру нацспротиву
Сегодня 07:46    122
В беларуси наемники из чвк «вагнер» взялись обучать курсантов
Сегодня 07:29    123
«Меня тут чуть кондрат в магазине не схватил, наши же тут что-то запускают какие-то ракеты, блин, тут весь город трясется» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:20    126
Ріші Сунак сьогодні оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні
Сегодня 07:15    142
Активизация россиян под Донецком
Сегодня 07:10    130
Оперативна інформація станом на 06.00 23 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 