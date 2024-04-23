Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю, — президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Fakt.

США вже певний час веде із Польщею переговори про розміщення ядерної зброї. Дуда підкреслив, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок.

Головними причинами такого рішення він назвав те, що росія все більше мілітаризує район Кенігсберга та перемістила свою ядерну зброю до білорусі.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", — заявив Дуда.

Джерело: https://t.me/znua_live/144822

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