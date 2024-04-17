Більша рішучість партнерів врятує Україну від терористичних обстрілів рф
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон та координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявили, що союзники не допомагатимуть Україні збивати російські ракети і дрони так, як допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану.
● Загрози, які переживають Україна та Ізраїль, є абсолютно однаковими. «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика також всюди б’є однаково, якщо її не збивати.
● Скоординоване успішне відбиття іранської атаки засвідчило високу ефективність колективного захисту від терору, в основі якого – єдність і політична воля. Разом діяли Ізраїль, США, Британія, Франція та Йорданія.
● Небо Європи могло б давно отримати саме такий захист, який потрібний, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.
● Ізраїль не є членом НАТО, і країнам Альянсу не знадобилося активізації 5-ї статті Вашингтонського договору, щоб захистити життя людей.
● Розуміємо сумніви наших партнерів, адже росія виглядає більш грізним супротивником, ніж Іран. Водночас не варто забувати, що потурання будь-якому агресору лише заохочує його, а рішуча, підкріплена силою відповідь – стримує від масштабування агресії.
Джерело: https://t.me/spravdi/37983