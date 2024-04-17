НАТО: підводна "гібридна війна" загрожує безпеці 1 мільярда людей

Безпека людей в Європі і Північній Америці знаходиться під загрозою через дії росії, яка намагається використати вразливі місця підводної інфраструктури, застосовуючи тактику гібридної війни, попереджає заступник командувача військово-морського командування НАТО.

Безпека майже 1 мільярда людей в Європі та Північній Америці знаходиться під загрозою через спроби росії знайти вразливість підводної інфраструктури, вітрових електростанцій, трубопроводів та силових кабелів. Як пише The Guardian, про це попередив один з командувачів НАТО Дідьє Малетер.

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Заступник командувача Об'єднаного військово-морського командування НАТО адмірал Дідьє Малетер заявив про вразливість підводної інфраструктури, після підозр у саботажі на газопроводах. Він попередив, що безпека майже мільярда людей у Європі та Північній Америці опинилася під загрозою через дії росії, спрямовані на вразливі місця таких об'єктів як вітрові станції, трубопроводи та електричні кабелі.

Він додав, що мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить електроенергія і зв'язок Європи, не була побудована для того, щоб протистояти "гібридній війні", яку веде москва та інші супротивники НАТО.

▶ ️Ми знаємо, що росіяни розгорнули багато гібридної війни під водою, щоб підірвати європейську економіку за допомогою кабелів, інтернет-кабелів, трубопроводів. Вся наша економіка під водою та загрозою. І, щоб було дуже зрозуміло, ми знаємо, що росіяни розробили щодо атомних підводних човнів для роботи під водою. Тому ми не наївні, і ми працюємо разом - сказав він.

За його словами, незважаючи на зростаючу роль офшорної вітроенергетики для досягнення кліматичних цілей, інфраструктура все ще має "вразливі місця системи". За даними галузевої асоціації WindEurope, офшорна вітроенергетика повинна буде зрости на 25% до 2050 року, щоб досягти цілей ЄС щодо потужностей вітроенергетики, тоді як адміністрація Байдена хоче розгорнути 30 000 мегават офшорної вітроенергетики вздовж узбережжя США до 2030 року.

▶ ️Зараз ми приділяємо особливу увагу росіянам, але дуже важко постійно стежити за кожною телеграмою, це неможливо. Багато країн – Норвегія, Швеція, Данія – розробили дрони, датчики, UUV щоб мати можливість дуже швидко виявляти щось підозріле або щось йде не так. І коли ми говоримо про агресію, ми, очевидно, думаємо про росію - додав він.

Джерело: unn.ua

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