За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, країна не ратифікуватиме документи про ухвалення України до Альянсу в парламенті.

«Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО», - заявив Фіцо.

Прем'єр додав, що його країну «цілком влаштовує нейтральна Україна», а її північноатлантична інтеграція «буде на користь лише Третьої світової війни».

Ще одна продажна істота з Європи показує своє справжнє пропутінське обличчя.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52124

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