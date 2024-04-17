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Словаччина не підтримує вступ України до НАТО
За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, країна не ратифікуватиме документи про ухвалення України до Альянсу в парламенті.
«Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО», - заявив Фіцо.
Прем'єр додав, що його країну «цілком влаштовує нейтральна Україна», а її північноатлантична інтеграція «буде на користь лише Третьої світової війни».
Ще одна продажна істота з Європи показує своє справжнє пропутінське обличчя.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52124
Темы: нато, словаччина, україна