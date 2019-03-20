ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Военные Норвегии опубликовали данные о подрывной операции России против НАТО

Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании помех в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО. Об этом, по днем ведомства, свидетельствуют электронные данные, полученные норвежскими военными.

О том, что Россия вмешивалась в работу GPS-сигналов перед учениями и во время их проведения, норвежские и финские власти высказывали еще в ноябре прошлого года. Вмешательство могло сказаться на навигационных условиях гражданских авиарейсов в Арктике. В Осло и Хельсинки заявили протест России.

По словам военных, Осло предоставил Москве доказательства подрывной деятельности России. Речь идет о данных измерений помех при поступлении сигнала. На вопрос, можно ли считать российское вмешательство намеренным, министр ответил, что российские источники помех работали близко к границе, и операторы знали, что это затронет территорию по другую сторону границы.

В ноябре прошлого года премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия может иметь отношение к серьезным сбоям в работе системы GPS во время учений НАТО. "Эту систему довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия… Это послание всем странам, участвующим в военных учениях", – говорил Сипиля, уточнив, что работа системы была нарушена специально.

Премьер-министр отметил, что у России есть все средства для подобных действий. По его мнению, участие Финляндии в военных учениях НАТО вызывало у Москвы раздражение. Он добавил, что нарушения в работе GPS повышают риск авиационных происшествий и призвал страну лучше подготовиться к таким инцидентам.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»