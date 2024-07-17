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Глава елітної військової делегації КНДР потонув у московському ставку, — ЗМІ

Глава елітної військової делегації КНДР потонув у московському ставку, — ЗМІ

За даними журналістів, через спекотну погоду Кім Кум Чоль вирішив скупатися у ставку в Зеленограді, але надалі колеги знайшли тільки його одяг на березі. Тіло спливло наступного дня.

Главу елітної північнокорейської військової делегації, яка прибула до рф минулого тижня, знайшли мертвим у московській області. Кім Кум Чоль приїхав до російської столиці рф із робочим візитом і проживав у посольстві КНДР. Про це повідомляє видання SHOT.

Повідомляється, що через спекотну погоду Кім Кум Чоль вирішив скупатися у ставку в Зеленограді, але надалі зв'язок із ним зник. Тіло знайшли у водоймі наступного дня.

64-річний Кім Кум Чоль, за даними Newsweek, обіймав посаду президента Військового університету імені Кім Ір Сена.

За інформацією SHOT, він працював представником корейського сільгосппідприємства.

Колеги представника Північної Кореї підняли тривогу після того, як через кілька годин виявили на березі лише його речі. Звернулися по допомогу в поліцію, шукали кілька годин. Наступного дня тіло корейця спливло над водою, його впізнали.

За даними південнокорейського інформагентства Yonhap, Кім разом із делегацією відбув із Пхеньяна 8 липня для першого публічного візиту північнокорейських офіційних осіб до рф відтоді, як Пхеньян і москва підписали в червні нову угоду.

Північнокорейське керівництво поглиблює свої зв'язки з рф відтоді, як глава кремля Володимир путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Візит російського лідера в Пхеньян у червні цього року став першим за 24 роки.

Джерело: focus.ua

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Темы: КНДР, росія

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