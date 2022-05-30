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Грани маразма: в рф слепого от рождения инвалида-клясочника вызвали в военкомат

Грани маразма: в рф слепого от рождения инвалида-клясочника вызвали в военкомат

Нет ничего невозможного для дураков с инициативой. В Татарстане слепого от рождения парня в инвалидной коляске вызвали в военкомат. 28-летний Сергей Ситдиков живет в Набережных Челнах. По его словам, несмотря на его диагнозы, его считают уклонистом.

Об этом пишут российские СМИ.

«Самое интересное то, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти? – рассказал инвалид.

При этом у Сергея до сих пор нет военного билета, документ как инвалид он так и не получил на руки. В ситуации с его призывом в армию сейчас разбирается городское отделение общества слепых совместно с военкоматом.

Источник: sprotyv.info

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