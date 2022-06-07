Гундяев разрабатывает канал в мир

В Кремле уже собаку съели на самодовольном хвастовстве, дескать, Россию никто не изолировал на международной арене. Тем неприятнее от мощнейшего дипломатического скандала, который разворачивается вокруг бескультурного министра Лаврова. Он намеревался поехать в Европу, а именно в Сербию, но Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета борта с министерским телом. Проблемой провоза Лаврова вынужден заниматься лично президент Вучич, что является немыслимым и унизительным делом для главы государства, по случаю чего он даже готовит обращение к нации. У Вучича трясутся поджилки, ведь на кону газовый вопрос, на который он обменял сербский суверенитет. Если не привезти говорящую лошадь, то не будет газа, т.е. не будет его самого. Беда так велика, что хоть в багажнике или в пломбированном контейнере Лаврова завози. Тем более, после обнуления мечты Белграда о реинкорпорации Косово из-за российской "спецоперации" Сербская православная церковь теряет край и свои монастырские земли. В Кремле негодуют из-за утраты позиций на европейском направлении, что указывает на провал хваленой диверсификации внешней политики РФ.

В условиях международных санкций путинская дипломатия парализована. Идёт лихорадочный поиск каналов пропихивания интересов на западном направлении. Здесь наметилась интересная тенденция: подсобить кремлёвскому горю отчасти может патриарх Кирилл. Данный сотрудник КГБ/ФСБ уже подрядился выполнять функции международного эмиссара, прикрываясь церковной линией. Совсем не случайно с помощью автократа Орбана с его особыми извращёнными потребностями Гундяев не попал в санкционные списки ЕС и может, освещая геноцид украинцев, совершать свободные визиты за рубеж. Так Гундяев усиливает свои позиции в путинской вертикали, оттесняя отдельных чиновников от вопросов не только внутренней, но и внешней политики. Воинствующая теократия, иранский путь.

Примером усиленного влияния кровавого церковника стал его текущий визит в Беларусь. Формальным поводом приезда мясника в патриаршей ризе выступает празднование 1030-летия православия в Беларуси. Однако не божественные литургии интересуют Гундяева, а большие политические вопросы. Он настолько расправил крылья, что выдвинул идею обязательного преподавания основ православия в общеобразовательной школе. Это не только антиконституционный призыв, ведь церковь в России отделена от государства, не только плевок в свободу вероисповедания, но и откат к средневековой схоластике, когда чернь лишали права мыслить логически. Фактически речь идёт о выращивании православных хунвейбинов.

Но вернёмся к Беларуси. Крайне дурной знак для будущего страны в том, что Лукашенко отрабатывает тезис: "вы здесь дома, на своей земле". Что-то подобное лопотал Кириллу Янукович в 2012 году, и теперь ясно, чего это стоило Украине.

В ходе беседы во Дворце независмости поднимались совсем не церковные темы, а вопрос выживания человеческой цивилизации, а также значение и место Беларуси в современной архитектуре Европы. Явно повестка для встречи глав государств или министерских чиновников, т.е. протеже Никодима уже за процесс в обоих мирах отвечает: и духовном, и светском. Более того, Кирилл мнит себя посланником целой "цивилизации" "русского мира", которую нужно защищать от происков врагов в непростое время.

Лукашенко прямо указывает на огромное давление "злых сил". Мятежи, гибридные и горячие войны бушуют вокруг. Но Гундяев намекает на вмешательство ГРУ и ФСБ в события белорусской революции со словами: "опыт есть выдерживать".

Российскую оккупацию Беларуси патриарх-террорист трактует, как настоящий суверенитет: "Рад свидетельствовать, что Беларусь... это суверенное государство". Разве можно иного ожидать от военного преступника, благословившего кровопролитие в Украине и замышляющего то же в Беларуси?

Источник: https://t.me/sytosokrata/649

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