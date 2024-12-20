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Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Штучний інтелект стає буденним сервісом, за допомогою якого можна створювати щось хороше, добре, корисне. Але є й зворотний бік.

За допомогою згенерованих у ШІ картинок російські пропагандисти збирають дані для проведення ІПСО та дезінформаційних кампаній.

Більше про те, як не потрапити на гачок брехні й де перевірити справжність фото – читайте у графіці

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями

Джерело: https://t.me/spravdi/43704

Новости портала «Весь Харьков»

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