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Анонімні «герої» України: як ворог впливає на вразливу аудиторію ШІ-зображеннями
Штучний інтелект стає буденним сервісом, за допомогою якого можна створювати щось хороше, добре, корисне. Але є й зворотний бік.
За допомогою згенерованих у ШІ картинок російські пропагандисти збирають дані для проведення ІПСО та дезінформаційних кампаній.
Більше про те, як не потрапити на гачок брехні й де перевірити справжність фото – читайте у графіці
Джерело: https://t.me/spravdi/43704
Темы: війна, пропаганда, росія, україна