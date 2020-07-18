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Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)

Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)

На ул. Сергея Грицевца ночью вандалы разорили клумбы. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Типичное ХТЗ".

По словам местных жителей, это происходит уже не в первый раз.

"Это должно быть наказано. Люди, кто что-нибудь видел, не будьте равнодушными, заявите в полицию. На здании аптеки "Леда" и магазина "Свіжина" есть камеры видеонаблюдения. Просьба отвественным сотрудникам передать записи в полицию", - написал автор фото.

Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)

Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)

Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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