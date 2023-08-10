Харківщина, 10 серпня
Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.
Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
▪️ Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
▪️ Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
- Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.
▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат.
Джерело: https://t.me/synegubov/6809