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Харківщина, 10 серпня

Харківщина, 10 серпня

Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

▪️ Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

- Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат.

Джерело: https://t.me/synegubov/6809

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