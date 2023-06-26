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Харківщина. 26 червня

Харківщина. 26 червня

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

▪️ Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, , Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області.

У c. Колісниківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди. У м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо наді на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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