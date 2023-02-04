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Харківщина. 4 лютого

Харківщина. 4 лютого

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Зокрема, під вогнем були: Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.

▪️У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.

У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

- За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

▪️На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії проти російських загарбників та завдають їм суттєвих втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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