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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 09 по 10 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричиненні ворожими обстрілами.

☑ О 09:54 вогнеборці 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень вирушили на ліквідацію першої з них. Вона виникла після потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. На його околиці сталася пожежа у природних екосистемах. Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв.м. З вогнем боролись рятувальники. Пожежу було ліквідовано об 11:15.

☑ О 21:40 рятувальники тієї ж частини виїхали на пожежу, яка виникла внаслідок чергового обстрілу Куп’янська. Цього разу зайнявся простінок житлового будинку та трава коло нього на площі 5 кв.м. Вогонь відразу кинулись гасити місцеві мешканці і на момент прибуття вогнеборців встигли загасити його. Бійці ДСНС перевірили місце пожежі, щоб унеможливити повторне загоряння, і обстежити домоволодіння на предмет будь-яких інших осередків горіння.

● На одній з пожеж, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого 84-річного власника палаючої оселі. Подія трапилась о 10:00 у приватному житловому будинку за адресою: Харківський район, селище Бабаї, вул. Корольова, 9. Горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. Вогонь локалізований о 10:31 та ліквідований об 11:56 силами харківських та луганських вогнеборців.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● О 12:00 від правоохоронців надійшло повідомлення, що у с. Тернова Харківського району області чоловік, 1961 року народження, отримав поранення. Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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