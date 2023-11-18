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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2023 року

● Протягом доби з 17 по 18 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 4 – на ліквідацію пожеж,

✅ 1 – на перевірку після ворожого обстрілу;

✅ 4 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 5 – інші виїзди.

● О 15:25 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території села Курилівка Курилівської громади, яка піддалась ворожому обстрілу. Перевіркою виявлені пошкодження трьох приватних будинків та господарчої споруди. Постраждалих немає. Пожеж не трапилась.

● На одній з побутових пожеж, що трапилась о 01:23 18 листопада, загинув 35-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі за адресою: м. Харків, проїзд Невельського, 9. Вогонь ліквідували бійці 11-ї частини ДСНС о 05:15. Вони ж і відшукали обгоріле тіло загиблого під уламками згорілих будівельних конструкцій.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям селища Андріївка Донецької громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 т. технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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