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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 листопада 2023 року від ДСНС
● Протягом доби з 19 по 20 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:
✅ 7 – на ліквідацію пожеж;
✅ 2 – на допомогу населенню і комунальним службам;
✅ 3 – інші виїзди.
● Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV