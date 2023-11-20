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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 листопада 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж;

✅ 2 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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