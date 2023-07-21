Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 69

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 20 липня по 21 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога;

✅ 7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● 20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян.

На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 кв.м. В іншому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 кв.м. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 16:30. Жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 20 липня стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась у селі Верхній Байрак Балаклійської громади. Поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Обставини події з’ясовуються.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала в Одесі блогера, який був «правою рукою» Стремоусова
Сегодня 08:44    25
руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію
Сегодня 08:23    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    73
У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету
Сегодня 08:02    77
Угорщина знову шантажує ЄС
Сегодня 08:00    89
«Прикинь, «200-е», «200-е» сделать, видишь, тут не могут» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:53    96
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 07:43    96
Разрядка для большой войны
Сегодня 07:40    112
Військові бази в Криму – законна ціль ЗСУ, російським відпочивальникам варто про це памʼятати
Сегодня 07:24    119
Оперативна інформація станом на 06.00 21.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    132
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 