Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2022 року

За добу з 22 по 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, пожеж, що сталися з інших причин — 8; 1 раз рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції, 2 — інші виїзди.

О 12:40 уламок ворожого снаряду потрапив до приватного будинку у Київському районі Харкова. В результаті загорілись домашні речі. Рятувальники 22-ї ДРПЧ оперативно ліквідували дане загоряння на площі біля 1,5 кв.м., не попустивши його поширення.

Вже вночі, о 01:55 23 травня стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялись відразу 4 приватних оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі біля 400 кв.м. З цією пожежею боролись рятувальники 50-ї ДРПЧ та змогли повністю подолати її о 04:50.

Серед інших виїздів рятувальники виїздили до все того ж Київського району Харкова, котрий був обстріляних о пів на першу дня. На щастя пожеж там не сталося, але постраждали приватні оселі та православний Храм, в якому ДСНСники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому будинку Салтівського району міста Харкова.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2036

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