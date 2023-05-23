Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

☑ 13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені обстрілами з боку окупантів;

☑ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

☑ 9 – для надання допомоги населенню;

☑ 7 – інші виїзди.

● Двічі рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у м. Куп’янську. В обох випадках вони трапились на території приватних домоволодінь. Горіла ємність з паливо-мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Всі загоряння ліквідовані силами 44-ї та 14-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає.

● Протягом доби рятувальники також здійснили 2 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Вони були зафіксовані в м. Куп’янську та с. В’язове Солоницівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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