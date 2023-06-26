Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 18 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Напередодні стався нещасний випадок підриву неповнолітньої дитини на вибухонебезпечному предметі. Інформація про подію надійшла від Національної поліції. Вона трапилась у м. Південному Харківського району. 7-мирічний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув. Хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у Харківській дитячій обласній лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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