Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 листопада 2024 року

● Протягом доби з 25 по 26 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

✅️12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілом;

✅️1 — для обстеження території в результаті ворожих обстрілів;

✅️8 – на допомогу населенню;

✅️7 – інші залучення.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинені ворожим обстрілом в м. Харкові та Харківському районі.

● Вранці ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Сталася пожежа на площі 80 м.кв. Горіли фасад нежитлової будівлі та легкові автомобілі. Силами підрозділів ДСНС пожежу оперативно ліквідовано. Також в результаті обстрілу пошкоджені поруч розташовані житлові та адміністративні будівлі, легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 23 особи. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Психологи ДСНС надали допомогу людям.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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