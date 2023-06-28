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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
✅ 1 – на ліквідацію пожеж;
✅ 10 – для надання допомоги населенню;
✅ 5 – інші виїзди.
● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV