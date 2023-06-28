Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 109

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 1 – на ліквідацію пожеж;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Изжога. Немного о коллективной ответственности
Сегодня 10:21    19
Всеросійський синдром заїк: пригожинський марш на москву і переляк наришкіна
Сегодня 09:45    70
СБУ затримала у Лимані «головного інженера росенерго», який відключив мирне населення від електрики і подав енергію рашистам
Сегодня 09:33    67
ВАКС задовольнив ще один позов про конфіскацію російських активів
Сегодня 09:21    74
"Своих не отдам"
Сегодня 09:09    104
Вбивство підлітків у Бердянську - позасудова страта
Сегодня 08:57    107
Усі музейні цінності та реліквії під захистом України, все інше – російська брехня.
Сегодня 08:45    95
Кремлівський контр-троль: "вагнери" змінюють ставлення світу до фюрера
Сегодня 08:33    131
ООН: Росія здійснила 77 позасудових страт цивільних українців на окупованих територіях
Сегодня 08:22    119
Дружба пішла під три чорти. Але йолопи ще є
Сегодня 08:12    150
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 