Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 1 – на ліквідацію пожеж;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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