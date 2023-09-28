Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

36 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 25 пожеж в природних екосистемах;

10 – допомога населенню;

1 – інші виїзди.

Протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши 1 пожежу.

Так, опівдні 27 вересня ворог завдав артилерійського удару по с. Мала Шапківка Кіндрашівської громади Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га, а також господарча споруда на території приватного сектору на площі 60 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 3-х оперативних відділень та 11 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 17:01. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.

27 вересня о 16:54 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у полі неподалік села Велика Рогозянка Золочівської громади Богодухівського району. Під час руху загорівся трактор John Deere. До місця події було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців горів трактор на площі 40 м.кв. О 17:39 пожежу було локалізовано, а о 17:45 повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Попередня причина виникнення пожежі - технічна несправність.

25 із 36 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 1 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям сел. Борова Ізюмського району рятувальники допомагали розвантажити гуманітарну допомогу.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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