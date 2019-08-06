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"Хлебное перемирие": на Донбассе погибли четверо украинских военных

Хлебное перемирие: на Донбассе погибли четверо украинских военных

Сегодня, 6 августа, в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня 4 наших героев получили ранения, не совместимые с жизнью", - сообщил он.

Боевики совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Богдановка и Павлополь.

В первом случае боевики открыли огонь около 00:45 и в течение часа обстреливали украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Второй обстрел из гранатометов был зафиксирован в 10:20.

Накануне в зоне ООС один украинский военный получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

 

Агентство Телевидения Новости

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