Ядерное оружие рф в Беларуси: НАТО видит «подготовку»

Генсек НАТО впервые упомянул, что альянс видит некие приготовления России к размещению ядерного оружия в Беларуси, однако отказался раскрывать данные разведки.

Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за действиями россии, пообещал его глава. «Мы будем бдительны и примем необходимые меры», — сказал Столтенберг, добавив, что эта тема обсуждалась 16 июня на заседании Группы ядерного планирования НАТО. При этом генсек альянса подчеркнул, что до сих пор НАТО не видела никаких изменений в ядерной позиции россии, «которые требовали бы каких-либо изменений» в собственной ядерной позиции Североатлантического альянса.

«Это часть ядерной риторики, которую мы наблюдаем уже некоторое время, — напомнил он. — Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия модернизирует и размещает ядерное оружие вблизи границ НАТО — на Крайнем Севере, а теперь впервые — в Беларуси».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18706

Компроміс НАТівського стандарту: Байден схвалив рецепт зменшення путінської боязні в Альянсі

Україна отримає запрошення в НАТО, але воно, наче квиток Подоляка до Криму - буде з відкритою датою. Американські чиновники вважають це рішення ідеальним, аби залатати розбіжності між країнами-членами трансатлантичного військового альянсу. Це ідея генсека НАТО Єнса Столтенберга, її підтримав глава Білого Дому Джо Байден, - WP (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/15/ukraine-nato-membership/). (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/15/ukraine-nato-membership/)

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