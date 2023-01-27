Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 124

Як безкоштовно евакуюватися з небезпечних регіонів України

Як безкоштовно евакуюватися з небезпечних регіонів України

Мешканці Херсонської, Харківської та Запорізької областей можуть виїхати з небезпечних територій, звернувшись до місцевих органів влади та волонтерів. Детальніше про те, хто може допомогти з виїздом на безпечніші території, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Херсонщина. Телефонуйте на гарячу лінію обласної військової адміністрації за номерами: 0800330951 або 0914817845. За номером 0930119596 можна писати або дзвонити у Viber, Telegram, Signal чи WhatsApp.

Також можна звертатися до волонтерської організації Help People за номером: 0936969788. Крім цього, заявку на евакуацію можна залишити через Telegram-бот (https://t.me/helpingtoleave_bot) волонтерської організації Helping to Leave.

Харківщина. Телефонуйте на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave: 0931776458.

Запорізька область. Зареєструватися на евакуацію можна на гарячій лінії ОВА за номером: 0800503508.

Джерело: https://t.me/spravdi/24592

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

День народження Павла Чубинського — поета, автора слів Гімну України
Сегодня 10:55    106
"Американи" засилають до мордору троянського коня
Сегодня 10:42    144
В ФРГ начинается обучение украинских военных работе с БМП Marder
Сегодня 10:29    107
Ймовірний бойкот Олімпійських ігор та розширення санкцій проти рф у Японії
Сегодня 10:17    130
Переломный момент
Сегодня 09:53    148
Слова Бербок о "войне с Россией" объяснили в МИД ФРГ
Сегодня 09:41    168
Новое звучание для сирен в Харькове
Сегодня 09:30    160
До екопарку почали повертати тварин і відновлювати територію
Сегодня 09:20    137
Насчёт вертолётов Sea King есть интересный момент по применению
Сегодня 09:09    150
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 27 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:03    138
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 