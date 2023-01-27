Як безкоштовно евакуюватися з небезпечних регіонів України

Мешканці Херсонської, Харківської та Запорізької областей можуть виїхати з небезпечних територій, звернувшись до місцевих органів влади та волонтерів. Детальніше про те, хто може допомогти з виїздом на безпечніші території, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

● Херсонщина. Телефонуйте на гарячу лінію обласної військової адміністрації за номерами: 0800330951 або 0914817845. За номером 0930119596 можна писати або дзвонити у Viber, Telegram, Signal чи WhatsApp.

Також можна звертатися до волонтерської організації Help People за номером: 0936969788. Крім цього, заявку на евакуацію можна залишити через Telegram-бот (https://t.me/helpingtoleave_bot) волонтерської організації Helping to Leave.

● Харківщина. Телефонуйте на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to Leave: 0931776458.

● Запорізька область. Зареєструватися на евакуацію можна на гарячій лінії ОВА за номером: 0800503508.

Джерело: https://t.me/spravdi/24592

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