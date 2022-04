Примусова депортація – один із багатьох злочинів, які російські окупанти чинять на території України. Як діяти, якщо вас або ваших рідних було примусово депортовано?

Источник: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

