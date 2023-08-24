Як світ реагує на інформацію про ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина

● Президент США Джо Байден заявив журналістам, що поки точно не знає, що сталося, але "не здивований" новинами. Він також зауважив, що "в Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін".

● Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала в коментарі CNN, що "якщо це правда, то це свідчить, що Путін усуватиме опонентів" і "будь-кого, хто думає про висловлення думки, відмінної від його".

● Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зауважив, що було би складно знайти тих, хто повірить, що загибель Пригожина - "збіг обставин". "Так стається, що політичні опоненти, яких Путін вважає загрозою своїй владі, не помирають природною смертю", - сказав він в ефірі TVP Info.

● Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зауважила, що "авіакатастрофа" підтверджує - не можна довіряти обіцянкам правителя Білорусі Олександра Лукашенка. "Ніхто не повинен довіряти "гарантіям безпеки" Лукашенка чи будь-яким його угодам", - написала вона.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15675

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