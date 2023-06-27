Як світ відреагував на заколот пригожина. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

24 червня, на другий день практично безперешкодного маршу «вагнерівців» на москву, держдума навіть не ворухнулася. Уся путінська вертикаль вичікувала. У цьому режимі перебували й провідні пропагандисти.

Наприклад, прилєпін, який раніше підтримував пригожина, не зробив жодної публічної заяви, обмежившись публікацією вірша Ахматової.

Натомість, ось як відреагувала «західна пропаганда, що знаходиться під контролем Вашингтону».

● «15 місяців тому армія путіна знаходилася на околиці Києва. Зараз російський лідер щосили намагається зберегти контроль у москві», — пише Financial Times у матеріалі із заголовком «путін сам створив свій найстрашніший кошмар».

● The Wall Street Journal наполягає на тому, що «путін зіштовхнувся з найсерйознішою загрозою з моменту його приходу до влади 2000 року».

● Схожий висновок робить The Guardian: «Президентство путіна ніколи не виглядало таким слабким».

● Bloomberg вважає, що «заколот «вагнера» віщує поразку росії. пригожин, швидше за все, програє, але все це є явною ознакою того, що росія не перемагає в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/30787

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