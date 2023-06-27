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Як світ відреагував на заколот пригожина. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Як світ відреагував на заколот пригожина. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

24 червня, на другий день практично безперешкодного маршу «вагнерівців» на москву, держдума навіть не ворухнулася. Уся путінська вертикаль вичікувала. У цьому режимі перебували й провідні пропагандисти.

Наприклад, прилєпін, який раніше підтримував пригожина, не зробив жодної публічної заяви, обмежившись публікацією вірша Ахматової.

Натомість, ось як відреагувала «західна пропаганда, що знаходиться під контролем Вашингтону».

● «15 місяців тому армія путіна знаходилася на околиці Києва. Зараз російський лідер щосили намагається зберегти контроль у москві», — пише Financial Times у матеріалі із заголовком «путін сам створив свій найстрашніший кошмар».

● The Wall Street Journal наполягає на тому, що «путін зіштовхнувся з найсерйознішою загрозою з моменту його приходу до влади 2000 року».

● Схожий висновок робить The Guardian: «Президентство путіна ніколи не виглядало таким слабким».

● Bloomberg вважає, що «заколот «вагнера» віщує поразку росії. пригожин, швидше за все, програє, але все це є явною ознакою того, що росія не перемагає в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/30787

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