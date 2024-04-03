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Инкогнито? Google всё равно отслеживает вас

Инкогнито? Google всё равно отслеживает вас

Активировать опцию “инкогнито”? Google по-прежнему отслеживает вас и собирает данные.

Руководители технологического гиганта Google заявили, что компания уничтожит миллиарды данных и записей, которые она сделала в рамках отслеживания пользователей, которые активировали опцию “просмотр в режиме инкогнито”, и, тем самым, были уверены, что они защищены от отслеживания.

В 2020 году против Google был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что с 1 июня 2016 года компания продолжала отслеживать и собирать данные пользователей даже при включенной опции “инкогнито”. Истцы требовали компенсации в размере от 5 до 7,8 миллиардов долларов. за нарушение их частной жизни.

В рамках мирового соглашения, поданного в суд Окленда, компания Google согласилась полностью удалить миллиарды записей и данных. Однако истцы по-прежнему будут иметь право требовать возмещения денежного ущерба в отдельных исках.

В рамках урегулирования руководство Google также обязалось информировать пользователей, какие данные будут сохраняться и храниться на серверах компании, даже если в браузере Chrome или других браузерах компании включен режим “инкогнито”. Еще один пункт мирового соглашения гласит, что в ближайшие пять лет Google позволит пользователям, находящимся в режиме приватного просмотра, блокировать сторонние файлы cookie.

“В результате Google будет собирать меньше данных о приватных просмотрах пользователей, благодаря этому Google будет зарабатывать меньше денег на собранных данных”, – заявили адвокаты истцов.

Джерело: nigroll.com

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Темы: інтернет

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