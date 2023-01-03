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ISW, 2 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-2-2023)

● Украинские ПВО перехватили все БПЛА после двух ночных ударов с 31 декабря по 2 января.

● Воздушно-ракетная кампания РФ против Украины, скорее всего, не приведет к желаемому информационному эффекту среди российских националистов.

● Разрушительный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря вызвал резкую критику российского военного руководства в инфопространстве РФ.

● МО РФ пытается переложить вину за случившееся на должностных лиц ДНР и мобилизованных.

● В РФ сдержанно отреагировали на инсценированное новогоднее обращение Путина, восхваляя выступления Пригожина на передовой.

● Силы РФ пытались улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово.

● Войска РФ продолжают развертывание на линии Харьков-Северск.

● Войска РФ наступали в Запорожской области и укрепляли оборону.

● Путин обещать деньги своим солдатам; Украина предупреждает о надвигающейся волне мобилизации в РФ.

#война #аналитика #ISW

ISW, 2 января

ISW, 2 января

ISW, 2 января

ISW, 2 января

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9016

Новости портала «Весь Харьков»

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