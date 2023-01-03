ISW, 2 января
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-2-2023)
● Украинские ПВО перехватили все БПЛА после двух ночных ударов с 31 декабря по 2 января.
● Воздушно-ракетная кампания РФ против Украины, скорее всего, не приведет к желаемому информационному эффекту среди российских националистов.
● Разрушительный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря вызвал резкую критику российского военного руководства в инфопространстве РФ.
● МО РФ пытается переложить вину за случившееся на должностных лиц ДНР и мобилизованных.
● В РФ сдержанно отреагировали на инсценированное новогоднее обращение Путина, восхваляя выступления Пригожина на передовой.
● Силы РФ пытались улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово.
● Войска РФ продолжают развертывание на линии Харьков-Северск.
● Войска РФ наступали в Запорожской области и укрепляли оборону.
● Путин обещать деньги своим солдатам; Украина предупреждает о надвигающейся волне мобилизации в РФ.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/9016