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ISW, 2 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-2-2023)

● Шойгу заявил, что военпром РФ увеличивает производство высокоточных ракет для использования против Украины.

● Шойгу, вероятно, пытается отвести обвинения в том, что МО РФ не может обеспечить войска достаточным количеством боеприпасов.

● Реакция РФ на заявленный удар по командующему территориальными силами обороны Украины генерал-майору Игорю Танцюре свидетельствует о том, что российские ультранационалисты пытаются представить любые российские операции как отсрочку потенциальных украинских контрнаступательных действий.

● Кремль распространил новое руководство, инструктирующее государственные СМИ о том, как освещать предстоящее потенциальное украинское контрнаступление, что может указывать на то, что Кремль создает информационные условия для смягчения потрясений в российском инфопространстве.

● Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово-Кременная, Авдеевка-Донецк, добились незначительных успехов возле Бахмута; ВСУ контратаковали в районе Авдеевки.

#ISW #война #аналитика

ISW, 2 мая

ISW, 2 мая

ISW, 2 мая

ISW, 2 мая

ISW, 2 мая

ISW, 2 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16008

Новости портала «Весь Харьков»

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