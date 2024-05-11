Медведев выкатил 32-страничную статью о «продвижении фашизма англосаксами в XX веке и его реанимации в XXI»
В ней Медведев называет Украину «зомби-порождением» и «правнуком гитлеризма». Он также констатировал, что «британские и американские банки финансировали развитие оборонной промышленности гитлеровской Германии».
«Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых — стереть с карты россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям», — написал Медведев.
Главное удобно промолчать про «пакт Молотова — Раббентропа».
Самые отчаянные могут прочитать всю статью по ссылке (https://er.ru/media/documents/May2024/H3ElLVFnGVTf5QYRaIjR.pdf).
Джерело: https://t.me/gulagru/66814