У росії – проблеми з бойовими танками. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Станом на 9 травня загальна кількість візуально задокументованих втрат (які від реальних завжди відрізняються у менший бік) російських танків сягнула 3000 одиниць.

Тобто в середньому за кожен з 806 днів повномасштабного вторгнення українці знищували по 3,72 танка.

У список входять знищені (2001), пошкоджені (156), покинуті (329) та трофейні машини (514). Тож самотній Т-34 на параді перемоги вже другий рік поспіль виглядає дійсно символічно.

Джерело: https://t.me/spravdi/38525

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