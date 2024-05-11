СБУ повідомила про підозру бойовикам, які намагались прорвати оборону ЗСУ на Донеччині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Зловмисники перебували у складі окупаційних угруповань Південного військового округу рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Наприкінці квітня 2024 року українські захисники взяли ворожих поплічників у полон під час боєзіткнень поблизу селищ Берестове та Старомайорське.

Серед затриманих – мешканець тимчасово окупованого Криму. Фігурант ще з 2014 року воював проти сил АТО поблизу Савур-Могили.

На початку повномасштабного вторгнення рф зрадника залучили до складу окупаційного угруповання, яке захоплювало лівобережжя Херсонщини.

Тоді він обстрілював з гранатомета АГС-17 позиції ЗСУ в районі Нової Каховки.

Згодом його призначили командиром відділення російських військ і перекинули на Донеччину для штурму оборонних ліній під селищем Старомайорське.

Ще двоє бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини території Луганської області. Один з них воював проти українських захисників ще до повномасштабної збройної агресії рф.

У 2023 році обидва фігуранти вступили до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Там вони спочатку брали участь у захопленні населених пунктів Луганщини, а потім атакували позиції ЗСУ на Сіверському напрямку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили полоненим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

● ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11921

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