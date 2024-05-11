Кримінал
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СБУ затримала блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ та «зливали» базування військових

Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь рф, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні.

Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів.

Цей деструктивний контент масово «підхоплювали» російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії.

Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

Так, затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці.

Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів.

За допомогою мережі він «розганяв» кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

Третій фігурант – мешканець столиці, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє зловмисників з Київщини «зливали» місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

СБУ затримала блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ та «зливали» базування військових

СБУ затримала блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ та «зливали» базування військових

СБУ затримала блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ та «зливали» базування військових

Джерело: https://t.me/SBUkr/11918

Новости портала «Весь Харьков»

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