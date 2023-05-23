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ISW, 22 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-22-2023)

▪️Пригожин заявил, что «Вагнер» будет выведены со всей линии фронта в Украине после 1 июня для восстановления и подготовки.

▪️Украинские официальные лица заявили, что 22 мая в Бахмуте и его окрестностях продолжались бои.

▪️Реакция в инфополе РФ на захват Бахмута до сих пор была сосредоточена на борьбе за ответственность за победу, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации. Чрезмерная сосредоточенность на заявлении о победе в Бахмуте отвлекает от опасной российской военной ситуации в Бахмуте и вокруг него, подчеркивая вес влияния Пригожина в информационном пространстве.

▪️В ночь с 21 на 22 мая российские силы нанесли еще один крупномасштабный удар ракетами и БПЛА по украинской инфраструктуре.

▪️Войска РФ атаковали на купянском направлении, в районе Авдеевки.

▪️ЗАЭС была отключена от энергосети в седьмой раз с начала войны.

▪️МО РФ сокращает продолжительность обучения осужденных, чтобы компенсировать большие потери.

#война #аналитика #ISW

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

ISW, 22 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17185

Новости портала «Весь Харьков»

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