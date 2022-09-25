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ISW, 25 сентября

ISW, 25 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-24)

● Местные военкомы выполняют приказы о мобилизации тае, что это предполагает нестыковку между указаниями Шойгу о частичной мобилизации и требованиями Путина о поспешности.

● Путин продолжает решать системные проблемы в высшем командовании РФ, заменяя отдельных старших командиров.

● РФ может готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных.

● ВСУ продолжали продвигаться вдоль границы Харьковской и Луганской областей и к северо-западу от Лимана.

● ВСУ сообщили, что продолжающаяся украинская кампания по разрушению логистики РФ на юге Украины снижает боевые возможности РФ.

● Известно о трёх местах, где ВСУ вели наземные операции в Херсонской обл.: север Херсонской обл.; у реки Ингулец и к северо-западу от Херсона.

● Войска РФ атаковали возле Бахмута, Донецка и на западе Донецкой обл.

● Оккупанты продолжают принуждать жителей оккупированных территорий голосовать на фиктивных референдумах.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3332

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