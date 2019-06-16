Известный актер Ален Делон попал в больницу: что случилось

83-летний актер Ален Делон, который десятки лет был секс-символом Голливуда, попал в больницу в пригороде Парижа с подозрением на инсульт.

Об этом сообщает канал BFM TV.

Легендарный актер уже долгое время тщательно следит за работой своего сердца, проверяя артериальное давление. У него часто бывает аритмия, головокружение и мигрени. Поэтому француз решил обследоваться в элитной клинике, а его жизни сейчас ничего не угрожает.

Источник: prm.ua

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