Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:06
Просмотров: 72

Житель США подав до суду на сусідку за відмову надати пароль від Wi-Fi

Житель США подав до суду на сусідку за відмову надати пароль від Wi-Fi

Сполучені Штати мають багату історію дивовижних судових розглядів. Інститут правових реформ Торгової палати США перерахував «легковажні» позови: від усього, що пов'язано з м'ясом Taco Bell, до Velveeta Mac N' Cheese, який надто довго готується, та Crocs, які стискаються на спеку.

Тим не менш, один конфлікт може просто отримати нагороду як найбезглуздіший привід подати до суду на будь-кого. Нещодавно стався черговий випадок абсурдного судового позову: мешканець багатоквартирного будинку протягом двох років безкоштовно користувався інтернетом своєї сусідки, а після встановлення пароля вимагав доступу до мережі через суд.

Рік Коннор, позивач, стверджував, що доступ до інтернету був необхідний для його роботи. Суддя, вражений безглуздістю позову, уточнив у Коннора, чи той хоче отримати доступ до Wi-Fi сусідки через суд. Коннор упевнено підтвердив свої наміри.

На засіданні Рік розповів, що живе навпроти сусідки Дженніфер вже два роки і весь цей час користувався її інтернетом без проблем, доки не з'явився пароль. За його словами, він кілька разів чемно просив Дженніфер надати йому пароль, але отримував відмову.

Суддя поцікавився, чи Дженніфер знала про те, що Коннор користувався її інтернетом. Жінка відповіла, що зрозуміла це лише тоді, коли рахунок за інтернет виріс до неприйнятного рівня. Спочатку її щомісячний платіж становив близько 100 доларів, але з часом збільшився до 150 доларів.

Коннор заявив, що вважає, що має право користуватися Wi-Fi сусідки, оскільки йому заважала гучна музика, яку Дженніфер включала у своїй квартирі. Проте суддя не прийняв ці аргументи і поставив Коннору просте запитання: чому йому не підключити власний інтернет?

Конфлікт між сусідами продовжував загострюватись. Дженніфер розповіла, що Коннор часто стукає до неї у двері у будь-який час доби, залишає записки з вимогою надати пароль. Одна з таких записок містила прохання, в якому він стверджував, що його робота залежить від доступу до Wi-Fi.

Суддя не лише відхилив позов Коннора, а й виніс тимчасовий заборонний ордер, який забороняє йому турбувати Дженніфер. Коннору заборонили стукати у двері сусідки та залишати записки. Суддя наголосив, що у разі порушення заборони справу буде переглянуто.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... - Байден
Сегодня 09:18    42
Прокуратура не змогла через суд виселити з Києво-Могилянської академії трапезну ексректора
Сегодня 06:35    128
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
30.06.2024 10:26    131
САП. Актуальні події 24 – 28 червня 2024 року
30.06.2024 09:23    180
«Проблема масштабная» ― українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну
30.06.2024 08:58    172
Уряд розширив функціонал "Дії": тепер можна керувати медичними даними онлайн
30.06.2024 07:27    172
Що станеться, якщо Байден чи Трамп вийдуть із гонки? Про партійні і інституційні механізми
29.06.2024 09:39    210
Середній вік населення по країнах Європи та Америки у 1960-му та 2020 роках
29.06.2024 09:17    207
Суддю Полтавського апеляційного суду звільнено з посади за дисциплінарний проступок
29.06.2024 08:53    188
Хто такий Ґевін Ньюсом, потенційний кандидат від демократів? 
29.06.2024 08:20    211
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 