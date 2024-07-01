Житель США подав до суду на сусідку за відмову надати пароль від Wi-Fi

Сполучені Штати мають багату історію дивовижних судових розглядів. Інститут правових реформ Торгової палати США перерахував «легковажні» позови: від усього, що пов'язано з м'ясом Taco Bell, до Velveeta Mac N' Cheese, який надто довго готується, та Crocs, які стискаються на спеку.

Тим не менш, один конфлікт може просто отримати нагороду як найбезглуздіший привід подати до суду на будь-кого. Нещодавно стався черговий випадок абсурдного судового позову: мешканець багатоквартирного будинку протягом двох років безкоштовно користувався інтернетом своєї сусідки, а після встановлення пароля вимагав доступу до мережі через суд.

Рік Коннор, позивач, стверджував, що доступ до інтернету був необхідний для його роботи. Суддя, вражений безглуздістю позову, уточнив у Коннора, чи той хоче отримати доступ до Wi-Fi сусідки через суд. Коннор упевнено підтвердив свої наміри.

На засіданні Рік розповів, що живе навпроти сусідки Дженніфер вже два роки і весь цей час користувався її інтернетом без проблем, доки не з'явився пароль. За його словами, він кілька разів чемно просив Дженніфер надати йому пароль, але отримував відмову.

Суддя поцікавився, чи Дженніфер знала про те, що Коннор користувався її інтернетом. Жінка відповіла, що зрозуміла це лише тоді, коли рахунок за інтернет виріс до неприйнятного рівня. Спочатку її щомісячний платіж становив близько 100 доларів, але з часом збільшився до 150 доларів.

Коннор заявив, що вважає, що має право користуватися Wi-Fi сусідки, оскільки йому заважала гучна музика, яку Дженніфер включала у своїй квартирі. Проте суддя не прийняв ці аргументи і поставив Коннору просте запитання: чому йому не підключити власний інтернет?

Конфлікт між сусідами продовжував загострюватись. Дженніфер розповіла, що Коннор часто стукає до неї у двері у будь-який час доби, залишає записки з вимогою надати пароль. Одна з таких записок містила прохання, в якому він стверджував, що його робота залежить від доступу до Wi-Fi.

Суддя не лише відхилив позов Коннора, а й виніс тимчасовий заборонний ордер, який забороняє йому турбувати Дженніфер. Коннору заборонили стукати у двері сусідки та залишати записки. Суддя наголосив, що у разі порушення заборони справу буде переглянуто.

Джерело: internetua.com

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