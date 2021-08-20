Жителей Харьковской области просят не трогать коробки с запахом мяса

В сентябре на территории Валковской громады с самолета будут разбрасывать приманки с вакцинами против бешенства. Об этом сообщили в горсовете Валок со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Харьковской области.

Вакцинация на территории Харьковской области будет проводиться воздушным распределением приманок с вакциной с помощью авиатранспорта над лесными и полевыми массивами.

"Приманка безопасна для людей и животных, имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок, с запахом мяса. Внутри приманки - капсула с вакциной. Поэтому, уважаемые валковчане, когда вы увидите самолет, который разбрасывает приманку с вакциной, просим не волноваться. Просьба также не брать приманку в руки и не переносить с места", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее домашний кот в Балаклейской громаде умер от бешенства. Хозяйка кота сначала пыталась самостоятельно, в течение пяти дней, его лечить. За помощью к ветеринарам женщина обратилась уже тогда, когда кот находился в агонии.

А на следующий день после смерти кота она обратилась в Балаклейскую районную государственную больницу ветеринарной медицины. Диагноз "бешенство" подтвердили в харьковской лаборатории. Сотрудники ветеринарной больницы провели необходимые мероприятия по дезинфекции и профилактические прививки животных. Люди, которые контактировали с больным животным, проходят лечение против бешенства.

Источник: sq.com.ua

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