Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 219

Жителей Харьковской области просят не трогать коробки с запахом мяса

Жителей Харьковской области просят не трогать коробки с запахом мяса

В сентябре на территории Валковской громады с самолета будут разбрасывать приманки с вакцинами против бешенства. Об этом сообщили в горсовете Валок со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Харьковской области.

Вакцинация на территории Харьковской области будет проводиться воздушным распределением приманок с вакциной с помощью авиатранспорта над лесными и полевыми массивами.

"Приманка безопасна для людей и животных, имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок, с запахом мяса. Внутри приманки - капсула с вакциной. Поэтому, уважаемые валковчане, когда вы увидите самолет, который разбрасывает приманку с вакциной, просим не волноваться. Просьба также не брать приманку в руки и не переносить с места", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее домашний кот в Балаклейской громаде умер от бешенства. Хозяйка кота сначала пыталась самостоятельно, в течение пяти дней, его лечить. За помощью к ветеринарам женщина обратилась уже тогда, когда кот находился в агонии.

А на следующий день после смерти кота она обратилась в Балаклейскую районную государственную больницу ветеринарной медицины. Диагноз "бешенство" подтвердили в харьковской лаборатории. Сотрудники ветеринарной больницы провели необходимые мероприятия по дезинфекции и профилактические прививки животных. Люди, которые контактировали с больным животным, проходят лечение против бешенства.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Жнива-2021: де на Харківщині зібрали найбільший врожай
Сегодня 08:00    21
Син загиблого десантника з Харківщини Дмитра Приходька піднявся у небо над Харковом
Сегодня 07:34    62
Ремонт, новые классы и оборудование: сколько миллионов потратили на школы и детсады в Харькове
Сегодня 07:08    78
Вирощував понад 550 кущів конопель на власному подвір’ї – судитимуть чоловіка
Сегодня 06:42    96
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    118
Театр одесского разлива “ЛанжеронЪ» открывает сезон
19.08.2021 15:02    1760
В Харькове полураздетая девушка устроила танцы на тракторе
19.08.2021 09:05    380
Харьковского адвоката могут привлечь к ответственности за попытку подкупа судьи фальшивками
19.08.2021 08:46    204
В Харькове первоклассникам не успели купить парты: родителей просят потерпеть
19.08.2021 08:20    175
Хто на Харківщині найбільше заробляє
19.08.2021 07:53    230
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 