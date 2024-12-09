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Китай подвоїв кількість військових кораблів біля Тайваню

Китай подвоїв кількість військових кораблів біля Тайваню

Тайванське Міноборони 8 грудня зафіксувало різке нарощування військової присутності КНР біля острова. За останні 24 години число китайських військових кораблів зросло майже удвічі - з восьми до 14 одиниць, пише Reuters.

Це сталось невдовзі після візиту лідера острівної держави Лая Цінде на Гаваї та Гуам, який викликав обурення Пекіна. Президент повернувся з тижневої поїздки в п'ятницю ввечері.

Окрім кораблів, МО Тайваню помітило чотири китайські повітряні кулі над Тайванською протокою.

Міністерство держбезпеки КНР заявило, що спроби Лая "використовувати зброю для здобуття незалежності" та зближення зі США приречені на провал. У заяві також підкреслюється "тверда рішучість" Китаю захищати свій суверенітет.

Джерело: weukraine.tv

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