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Ключевой оппонент Эрдогана по выборам заявил о вмешательстве россии
Кемаль Кылычдароглу, оппонент действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, заявил о вмешательстве россии в голосование.
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», – написал он в Twitter.
Кылычдароглу не уточнил, какая именно российская группировка причастна ко вмешательству в голосование.
Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/12590