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Количество инфомусора в головах расеян уже физически невозможно анализировать

Количество инфомусора в головах расеян уже физически невозможно анализировать

Ну да. Вот только подходят орки к городу, как украинцы начинают обстреливать его, чтоб показать, насколько русские плохие. Но когда русские сравнивают этот город с землёй и прорываются туда, так украинцы сразу пугаются и сворачиваются. Наверное, как-то так это все выглядит в головах пропагандонов.

● Там такое количество инфомусора в голову отгружается, что уже физически невозможно что-то анализировать. Есть какие-то ключевые точки: "освобождение", "нацисты", "англосаксы", "угроза НАТО" - и на них, как на шампур, каждую минуту нанизывают "бомбежки жилых кварталов", "погибших русскоговорящих (это обязательно!) детей", "американские биолаборатории" и другой шлак, который давит на чувства. При этом этой херни такое количество, что с другого конца "шампура" она уже падать начинает, но всем пофиг.

● А главное что за этим шумом забывается, что украинцы на своей земле и им не пришлось бы вообще сражаться в городах и сёлах, если бы е*учие орки не полезли бы туда со своим смертоносным "русским миром".

Источник: https://t.me/Sharpreview/15137

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