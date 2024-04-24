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Пропаганда «поховала» в Україні польського генерала

Пропаганда «поховала» в Україні польського генерала

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Наприкінці березня російські ЗМІ повідомляли, що польський генерал Адам Марчак загинув у Часовому Яру внаслідок ракетного удару армії рф. За даними TGStat, пости на цю тему зібрали близько чотирьох мільйонів переглядів.

Як з’ясував ресурс «Проверено. Медиа», оперативне командування Збройних сил Польщі дійсно повідомило про його смерть. Але є нюанс:

- Помер бригадний генерал Адам Марчак, начальник штабу оперативного командування ЄС «Алтея» у бельгійському Монсі з природних причин, коли був не на службі, – йдеться у некролозі.

Підтвердити, до речі, це можна й завдяки постам оперативного командування збройних сил Польщі у соцмережах.

Джерело: https://t.me/spravdi/38120

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